Show Tv Cam Tavanlar final şoku! Bensu Soral Kubilay Aka duyurdu
Reyting yarışında istenen yere oturmayan Cam Tavanlar dizisi final yapıyor. Dizinin başrol oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka sosyal medyadan veda mesajı paylaşarak dizinin final yaptığını duyurdu.
Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerde oynadığı Cam Tavanlar dizisi için final kararı alındı. Haziran ayında yaz dizisi olarak ekrana gelmeye başlayan, romantik komedi türündeki Cam Tavanlar reytinglerde istenilen sonuçları alamadı.
Çukur dizisinde canlandırdığı Celasun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka'nın farklı bir rolle izleyiciyle buluştuğu dizi, 8. bölümüyle final yapacak. Dizinin final bölümü 4 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
Cam Tavanlar'da Leyla karakterine hayat veren Bensu Soral ile Cem rolünü canlandıran Kubilay Aka, sosyal medya hesaplarından veda paylaşımı yaptı.
Rol arkadaşı Bensu Soral ile son set gününde çekilen bir kareyi paylaşan Kubilay Aka, "Biz bitirdik. Elimizden geldiğince çalışıp çabalayıp sizlere son iki bölüm bıraktık geride. Bu sabah son set sabahımızdı. Çok güzel dostlar arkadaşlar edindim. Başta bembeyaz bir kalbe sahip Bensu Soral sana binlerce teşekkürler her şey için iyi ki tanıdım seni" notunu yazdı.