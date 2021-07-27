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Show Tv Cam Tavanlar final şoku! Bensu Soral Kubilay Aka duyurdu

Show Tv Cam Tavanlar final şoku! Bensu Soral Kubilay Aka duyurdu

Reyting yarışında istenen yere oturmayan Cam Tavanlar dizisi final yapıyor. Dizinin başrol oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka sosyal medyadan veda mesajı paylaşarak dizinin final yaptığını duyurdu.

Show Tv Cam Tavanlar final şoku! Bensu Soral Kubilay Aka duyurdu

Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerde oynadığı Cam Tavanlar dizisi için final kararı alındı. Haziran ayında yaz dizisi olarak ekrana gelmeye başlayan, romantik komedi türündeki Cam Tavanlar reytinglerde istenilen sonuçları alamadı.

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Show Tv Cam Tavanlar final şoku! Bensu Soral Kubilay Aka duyurdu

Çukur dizisinde canlandırdığı Celasun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka'nın farklı bir rolle izleyiciyle buluştuğu dizi, 8. bölümüyle final yapacak. Dizinin final bölümü 4 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

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Show Tv Cam Tavanlar final şoku! Bensu Soral Kubilay Aka duyurdu

Cam Tavanlar'da Leyla karakterine hayat veren Bensu Soral ile Cem rolünü canlandıran Kubilay Aka, sosyal medya hesaplarından veda paylaşımı yaptı. 

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Show Tv Cam Tavanlar final şoku! Bensu Soral Kubilay Aka duyurdu

Rol arkadaşı Bensu Soral ile son set gününde çekilen bir kareyi paylaşan Kubilay Aka, "Biz bitirdik. Elimizden geldiğince çalışıp çabalayıp sizlere son iki bölüm bıraktık geride. Bu sabah son set sabahımızdı. Çok güzel dostlar arkadaşlar edindim. Başta bembeyaz bir kalbe sahip Bensu Soral sana binlerce teşekkürler her şey için iyi ki tanıdım seni" notunu yazdı.

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