Show Tv Cam Tavanlar final şoku! Bensu Soral Kubilay Aka duyurdu

Rol arkadaşı Bensu Soral ile son set gününde çekilen bir kareyi paylaşan Kubilay Aka, "Biz bitirdik. Elimizden geldiğince çalışıp çabalayıp sizlere son iki bölüm bıraktık geride. Bu sabah son set sabahımızdı. Çok güzel dostlar arkadaşlar edindim. Başta bembeyaz bir kalbe sahip Bensu Soral sana binlerce teşekkürler her şey için iyi ki tanıdım seni" notunu yazdı.