Show TV Bülent Ersoy ile anlaştı! O programda jüri koltuğunda oturacak

Bir ay önce annesi Necla Poyraz ve kadim dostu, modacı Nur Yerlitaş'ın hayatlarını kaybetmesiyle derin bir acı yaşayan Diva Bülent Ersoy'dan sevenlerine müjdeli haber geldi. Hayranlarının büyük sevinç yaşadığı haberin ardından Ersoy'un hangi kanalda hangi programda jüri koltuğuna oturacağı belli oldu.