Show TV Bülent Ersoy ile anlaştı! O programda jüri koltuğunda oturacak
Ekranlara döneceği haberiyle gündeme gelen Bülent Ersoy, büyük bir sürprize imza atarak artık o programda jüri koltuğuna oturacak.
Bir ay önce annesi Necla Poyraz ve kadim dostu, modacı Nur Yerlitaş'ın hayatlarını kaybetmesiyle derin bir acı yaşayan Diva Bülent Ersoy'dan sevenlerine müjdeli haber geldi. Hayranlarının büyük sevinç yaşadığı haberin ardından Ersoy'un hangi kanalda hangi programda jüri koltuğuna oturacağı belli oldu.
"Show TV ile anlaştı": Medyaradar'ın verdiği habere göre, Yeni sezon için Global Medya’nın yapımcıları Oğuz Karaali ve Mustafa Gülnahar ile astronomik bir rakamda el sıkışan Diva, Kuaförüm Sensin programında jüri koltuğunda oturacak.
"Dua ederek anlaşmayı imzaladılar": Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin programı için imza atmadan önce ve sonra programın yapımcıları ile birlikte anlaşmanın hayırlı uğurlu olması dileğiyle dualar etti.
Kuaförüm Sensin Gözde Kansu’nun sunumuyla hafta içi her gün 12.45'te Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.