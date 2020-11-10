Show TV Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı! Eski hali olay oldu
Alev Alev dizisiyle ekranlara dönen Dilan Çiçek Deniz, eski halleriyle sık sık magazin gündeminde yer ediyordu. Güzel oyuncu Deniz, estetik itirafında bulundu.
Şimdilerde Alev Alev'in Rüya'sı olarak sevenleriyle buluşan Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada ilgi odağı oldu. Instagram'da 3.7 milyon takipçisi olan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımları da büyük beğeni topluyor.
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2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve 2. olan ve eski halleriyle sık sık magazin gündemine oturan Dilan Çiçek Deniz, estetik itirafında da bulundu.
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Katıldığı programda Dilan Çiçek Deniz hakkında merak edilenleri cevaplarken 'Estetik var mı?' sorusu karşısında "Bu soru bütün kadın oyuncuların başına bela olmuş bir soru. Aslında bu soruyu hiç sevmiyorum." dedi ve estetik itirafında bulundu.
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Dilan Çiçek Deniz "Madem soruldu; bir bölgemde iki adet estetiğim var" şeklinde konuştu.
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