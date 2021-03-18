Show TV Alev Alev dizisinde seyirciyi isyan ettiren ayrılık! Kimsenin hoşuna gitmedi
Show TV'nin sevilen dizisinde seyirciyi isyan ettirecek bir ayrılık yaşanacak. Duyanlar şimdiden bu ayrılığın diziye iyi gelmeyeceğini konuşuyor.
Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerinde olduğu kadın dizisi Show TV ekranlarında yayımlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izleniyor. Demet Evgar'ın çıkışları zaman zaman sosyal medyada da en çok konuşulanlardan oluyor derken diziyi aşağı çekecek bir ayrılık yaşanacak.
Dizide Ali karakterine hayat veren Toprak Can Adıgüzel, Çiçek'i tercih yapmaya zorlayacak. Atlas ile ali arasında kalan Çiçek, seçimini Atlas'tan yana kullanınca ise yakışıklı oyuncunun senaryo gereği ayrılması gerekecek.
Çiçek ile İskender'in yakınlaşmasını ise seyirci istemiyor. Diziye yakışmayacak bir durum olacağını söyleyen seyirciler, sosyal medyada isyanlarını dile getirmeye başladı.
İşte Alev Alev izleyicilerinin bu ayrılığa yaptıkları yorumlar...