Shell dev LNG tesisinden sevkiyatları durdurdu

Uluslararası enerji şirketi Royal Dutch Shell, Avustralya'daki dev yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi Prelude'den bir süreliğine sevkiyat gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamada, işçilerle ödemeler konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Prelude LNG tesisinden 11 Temmuz itibarıyla kargo sevkedilmeyeceğini bildirdi. Yetkililer 11 Temmuz gecesi vardiyanın tamamlanmasının ardından Prelude'nin sevkiyatının kapandığını ifade etti.

Shell, Prelude LNG terminalinden gönderdiği kargoların büyük kısmını Asya pazarına yönlendiriyor. Söz konusu anlaşmazlık nedeniyle tesisten ihracat gerçekleşmemesinin küresel doğal gaz pazarında fiyat artışına neden olabileceği belirtiliyor.

Prelude LNG tesisinden ilk kargo Haziran 2019'da Asya'daki müşterilere gönderilmişti.

Dünyadaki ilk yüzer LNG platformu olarak bilinen Prelude, son 10 yılda Avustralya'da inşa edilen 8 LNG projesinin sonuncusu olarak biliniyor.

Shell'in yüzde 67,5 pay sahibi olduğu Prelude yüzer LNG üretim tesisinde, Japon Inpex'in yüzde 17,5, Güney Koreli Kogas'ın yüzde 10 ve Tayvanlı CPC'nin yüzde 5 hissesi bulunuyor.

Batı Avustralya kıyılarındaki Prelude gaz sahasında 2044'e kadar demirli kalması planlanan tesis, yıllık 3,6 milyon ton LNG, 1,3 milyon ton kondensat ve 400 bin ton LPG'yi üretip ihraç etmek üzere tasarlanmıştı.