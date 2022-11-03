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Sharon Stone yanlış teşhis kurbanı! Tümörle başı belada

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Sharon Stone yanlış teşhis kurbanı! Tümörle başı belada

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, 11 yıl önce göğsündeki iyi huylu tümörlerden kurtulmak için bir operasyon geçirmişti. Ancak güzel oyuncu, yanlış teşhis konulması sebebiyle vücudunu saran tümörlerden dolayı bir kez daha ameliyat olacağını duyurdu.

Sharon Stone yanlış teşhis kurbanı! Tümörle başı belada

'Basic Instinct' (Temel içgüdü) filmiyle birçok kişi tarafından tanınmaya başlayan ve o günden bu yana birçok başarılı projede yer alan 

Sharon Stone, 2001 senesinde ilk kez tümörle savaşmıştı. Tümör, o senelerde dünyaca ünlü yıldızın meme dokusunu sarmıştı. Ünlü oyuncu, tam iyileştiğini düşündüğünde beyin kanaması geçirmiş ve sonrasında felç geçirmişti. Stone, yıllar sonra bir bağışıklık sistemi hastalığı yüzünden çocuk sahibi olamadığını, tam dokuz kez düşük yaptığını duyurmuştu.

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Sharon Stone yanlış teşhis kurbanı! Tümörle başı belada

ABD'li yıldız, "Bu küçük bir şey değil. Fiziksel ve duygusal olarak yalnız göğüs germemiz gereken bir şeymiş gibi hissettiriliyoruz ve bunda da bir başarısızlık hissi oluyor" şeklinde açıklama yapmıştı. 

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Sharon Stone yanlış teşhis kurbanı! Tümörle başı belada

Üç oğluyla birlikte yaşıyor

Başarılı oyuncu, ikinci oğlu Laird Vonne'u 2005'te de üçüncü oğlu Quinn Kelly Stone'u 2006'da evlat edindi. Sharon Stone, üç oğluyla birlikte California'da bir zamanlar aktör Montgomery Clift'e ait olan evde yaşıyor.

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Sharon Stone yanlış teşhis kurbanı! Tümörle başı belada

Stone'nun ilk oğlu Roan Joseph Bronstein, Phil Bronstein'dan.

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