Sharon Stone yanlış teşhis kurbanı! Tümörle başı belada

'Basic Instinct' (Temel içgüdü) filmiyle birçok kişi tarafından tanınmaya başlayan ve o günden bu yana birçok başarılı projede yer alan

Sharon Stone, 2001 senesinde ilk kez tümörle savaşmıştı. Tümör, o senelerde dünyaca ünlü yıldızın meme dokusunu sarmıştı. Ünlü oyuncu, tam iyileştiğini düşündüğünde beyin kanaması geçirmiş ve sonrasında felç geçirmişti. Stone, yıllar sonra bir bağışıklık sistemi hastalığı yüzünden çocuk sahibi olamadığını, tam dokuz kez düşük yaptığını duyurmuştu.