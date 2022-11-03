Sharon Stone yanlış teşhis kurbanı! Tümörle başı belada
Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, 11 yıl önce göğsündeki iyi huylu tümörlerden kurtulmak için bir operasyon geçirmişti. Ancak güzel oyuncu, yanlış teşhis konulması sebebiyle vücudunu saran tümörlerden dolayı bir kez daha ameliyat olacağını duyurdu.
'Basic Instinct' (Temel içgüdü) filmiyle birçok kişi tarafından tanınmaya başlayan ve o günden bu yana birçok başarılı projede yer alan
Sharon Stone, 2001 senesinde ilk kez tümörle savaşmıştı. Tümör, o senelerde dünyaca ünlü yıldızın meme dokusunu sarmıştı. Ünlü oyuncu, tam iyileştiğini düşündüğünde beyin kanaması geçirmiş ve sonrasında felç geçirmişti. Stone, yıllar sonra bir bağışıklık sistemi hastalığı yüzünden çocuk sahibi olamadığını, tam dokuz kez düşük yaptığını duyurmuştu.
ABD'li yıldız, "Bu küçük bir şey değil. Fiziksel ve duygusal olarak yalnız göğüs germemiz gereken bir şeymiş gibi hissettiriliyoruz ve bunda da bir başarısızlık hissi oluyor" şeklinde açıklama yapmıştı.
Üç oğluyla birlikte yaşıyor
Başarılı oyuncu, ikinci oğlu Laird Vonne'u 2005'te de üçüncü oğlu Quinn Kelly Stone'u 2006'da evlat edindi. Sharon Stone, üç oğluyla birlikte California'da bir zamanlar aktör Montgomery Clift'e ait olan evde yaşıyor.
Stone'nun ilk oğlu Roan Joseph Bronstein, Phil Bronstein'dan.