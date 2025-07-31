Shakhtar Donetsk - Beşiktaş / Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta 4-2 kaybettiği Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşıyor.

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmayı İstanbul'da Arda Turanlı Shakhtar'a 4-2'lik skorla kaybeden siyah-beyazlılar, bu kez turu geçmek için sahaya tüm gücüyle çıkıyor.

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş

Karşılaşma 21.00'de başlayacak.

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş ilk 11'ler

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Alisson, Oheretko, Pedrinho, Kevin, Elias

Beşiktaş: Mert, Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Emirhan, Demir Ege, Kartal Kayra, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham

ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Dizinde ödem bulunan yeni transfer Orkun Kökçü'nün de kritik mücadelede ilk 11'de forma giymeme ihtimali bulunuyor. Orkun Kökçü'nün son durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceğine karar verilecek.

AVRUPA KUPALARINDA 254. MAÇ

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 254. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar geride kalan 253 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 109 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 340 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 388 gole engel olamadı.

KUPA 2'DE 133. MÜCADELE

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 132 karşılaşma oynadı. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet elde ederken, 50 kez de mağlubiyet oldu. 25 müsabaka da berabere sona erdi. Kartal, bu müsabakalarda 209 defa gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 176 gol gördü.

SHAKHTAR TÜRK TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk, Türk takımlarıyla oynadığı resmi maçlarda yenilmedi. Bu maçlarda Shakhtar Donetsk, 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezon başında Türk Teknik Direktör Arda Turan'ı takımın başına getiren Ukrayna temsilcisi, turun ilk maçında Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 mağlup ederek, yenilmezlik serisini sürdürdü.

UKRAYNA EKİPLERİNE KARŞI 15. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Ukrayna takımlarıyla 15 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv 2 ve Shakhtar Donetsk ile de 1 defa olmak üzere toplam 15 kez karşılaştı.

Kara kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 14 kez rakip ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 34 gol gördü.

ARDA TURAN'IN 4. AVRUPA SINAVI

Geçtiğimiz sezonda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da görev yapan ve bu sezon Shakhtar Donetsk'in başına geçen Teknik Direktör Arda Turan, turuncu-siyahlılarla 4. maçına çıkacak. Turan'ın öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda eşleştikleri Finlandiya ekibi Ilves karşısında 6-0 ve 0-0'lık skorla turu geçmişti.