SGK uzmanı açıkladı: Çift maaş almak için gereken o şartlar belli oldu
4/1-a ve 4/1-b sigortalıları için "çoklu maaş" dönemi hakkında merak edilen tüm sorular yanıtını buldu. SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal güvenlik mevzuatının sağladığı çift maaş avantajlarını detaylarıyla anlattı. Belirli kriterleri sağlayan vatandaşlar için yasal bir hak olan bu ödeme sisteminin tüm püf noktaları, uzman yorumuyla gün yüzüne çıktı.
Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatı, belirli şartlar bir araya geldiğinde sigortalılara 'çoklu maaş' imkanı tanıyor. Ancak pek çok vatandaş, SSK ve Bağ-Kur arasındaki statü farklarını bilmediği için bu haklarından mahrum kalabiliyor. Sosyal güvenliğin duayen isimlerinden SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş, 4/1-a ve 4/1-b statüsündeki karmaşık tabloları sadeleştirerek çift maaş formülünü deşifre etti. Mevzuattaki güncel düzenlemeler ışığında, kimlerin cüzdanına çift maaş girebileceğine dair tüm teknik detaylar...
Karakaş’a göre dul kalan kişiler, hem kendi sigortalılıkları üzerinden hem de vefat eden resmi nikahlı eşlerinden dolayı ölüm aylığı alabiliyor. Ancak hem eşten hem de anne ya da babadan aylık bağlanması söz konusu olduğunda, SGK hak sahiplerine seçim hakkı tanıyor ve daha yüksek olan aylığın tercih edilmesine imkan veriyor.
ÇOKLU PARA ALABİLİRSİNİZ: BU ŞARTLARDA SİZE ÇİFT MAAŞ VERİLİYOR
Birden fazla evlilik yapmış ve eşlerini kaybetmiş kişiler için de benzer bir uygulama söz konusu. Bu durumda olanlar, hak kazandıkları aylıklar arasından en yüksek olanı seçebiliyor. Öte yandan, sürekli iş göremezlik geliri ile birlikte eşten dolayı bağlanan gelir söz konusuysa, her iki ödemenin birlikte alınabilmesi mümkün oluyor.
Malullük ve yaşlılık aylığına aynı anda hak kazanan kişilerde ise çift ödeme yapılmıyor; yalnızca yüksek olan aylık bağlanıyor. Eğer iki aylık tutarı eşitse, bu durumda yaşlılık (emeklilik) aylığı esas alınıyor.