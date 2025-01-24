SGK milyonları ilgilendiren kararı duyurdu! Artık erkekler de o maaşı alabilecek

DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Yeni düzenlemeyle dul maaşı alabilmek için, vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu şartı karşılayan herkes, yaş sınırlaması olmaksızın SGK’ya başvurabiliyor. Ancak bazı ek sosyal haklardan faydalanmak isteyenler için belirli yaş kriterleri aranabileceği belirtiliyor. Başvuru sürecinde, vefat eden eşin sigorta türü ve prim ödeme gün sayısı detaylı şekilde değerlendiriliyor.