SGK kimlere ödemeye yapacak? Hesabınızı hemen kontrol edin!

Çalışma hayatı mevzuatı gereği, SGK birçok alanda vatandaşa maddi destek sağladığını belirten Gazeteci Faruk Erdem, SGK tarafından vatandaşa yapılan ödemeler hakkında bilgi verdi. Ödemeler konusunda bilgi sahibi olmayanların hesabını kontrol etmesi gerektiği uyarısında bulunan Erdem, 65 yaş aylığı ve engelli maaşlarının yanı sıra, bazı ödemelerin başvuruya gerek kalmadan otomatik yapıldığını, bir kısmı için başvuru gerektiğini belirtti.