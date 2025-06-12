SGK kimlere ödemeye yapacak? Hesabınızı hemen kontrol edin!
Sağlık ödemesi, işsizlik maaşı, evlilik desteği, trafik kazası ödemesi gibi pek çok konuda yapılan SGK ödemeleri için hesaplarınızı kontrol etmeniz gerektiğini hatırlatan gazeteci Faruk Erdem, tüm detaylarıyla ödemeler hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
Çalışma hayatı mevzuatı gereği, SGK birçok alanda vatandaşa maddi destek sağladığını belirten Gazeteci Faruk Erdem, SGK tarafından vatandaşa yapılan ödemeler hakkında bilgi verdi. Ödemeler konusunda bilgi sahibi olmayanların hesabını kontrol etmesi gerektiği uyarısında bulunan Erdem, 65 yaş aylığı ve engelli maaşlarının yanı sıra, bazı ödemelerin başvuruya gerek kalmadan otomatik yapıldığını, bir kısmı için başvuru gerektiğini belirtti.
SGK KİMLERE ÖDEME YAPIYOR?
Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlara ve işsizlere, hastalara, kendisinden ödenek ve maaş alanlara yönelik birçok konuda ödemeler yapıyor. Bu ödemeler için bazı şartları da taşımak gerekiyor.
SAĞLIK KONUSUNDA YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ NELER?
SGK'nın en önemli ödemelerinin başında sağlık ödemeleri geliyor. Gerek devlet gerekse özel hastanelerdeki birçok tedavinin önemli kısmını SGK karşılıyor.
Hastane ve muayene masrafları
İlaç giderleri (katılım payı dışında kalan kısmı)
Tıbbi cihaz ve malzeme ödemeleri (örneğin işitme cihazı, tekerlekli sandalye)
Diş tedavileri (kısıtlı kapsamda)