Sezon finali Müge Anlı'ya yaradı! İlk kez bu şekilde izleyici karşısına çıkacak
ATV ekranlarında yıllardır kayıpları bulan ve sır cinayetleri açığa kavuşturan Müge Anlı, bu sefer bambaşka bir şekilde izleyici karşısına çıkacak.
İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan ve 11 yıldır reytinglerde öğlen kuşağının en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Ünlü sunucu Müge Anlı ise bu aranın ardından tatil yapmak yerine yeni bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkmaya karar vermişti.
Müge Anlı'nın sunumuyla bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda olacak Güven Bana için geri sayım başladı. Ancak bu yarışma, Müge Anlı için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin en güvenilir ve en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, ilk kez bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Alışılmışın dışına çıkıyor: Yarışmanın ilk fragmanında, güleryüzlü ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Müge Anlı, diğer programındaki sinirlerinden arınmış gibi görünüyor. Ayrıca kendine özgü sunumuyla yarışmacılarla diyalog kuran Müge Anlı, çekimler esnasında bir hayli keyifliydi.
Bu akşam ise sorduğu sorulara aldığı cevaplar ve gelen cevaplar üzerine yaptığı yorumlar stüdyoda bulunan izleyicilere de keyifli anlar yaşatacağa benziyor. Güven Bana yarışması, bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Peki bu yarışma nasıl işliyor?