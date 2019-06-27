Sezon finali Müge Anlı'ya yaradı! İlk kez bu şekilde izleyici karşısına çıkacak

Müge Anlı'nın sunumuyla bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda olacak Güven Bana için geri sayım başladı. Ancak bu yarışma, Müge Anlı için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin en güvenilir ve en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, ilk kez bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.