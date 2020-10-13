Sezgin Baran Korkmaz kimdir aslen nereli SBK Holding sahibi ne iş yapar?

SBK Holging Başkanı ve Bora Jet'in sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz'ın tüm mal varlığına el konuldu. Bu haberin ardından Sezgin Baran Korkmaz'ın hayatı merak edildi. Peki Sezgin Baran Korkmaz kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Sezgin Baran Korkmaz evli mi? İşte Sezgin Baran Korkmaz hayatı...

Abone ol

Borajet'in sahibi olan ve SBK Holging Başkanı olarak görev yapan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın tüm mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu. Bu haberin ardından Sezgin Baran Korkmaz merak konusu oldu. Peki iş adamı Sezgin Baran Korkmaz kimdir, nereli, neden tüm mal varlığına el konuldu?

Borajet'in son sahibi olarak bilinen ve SBK Holdingin sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz kimdir? SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmasıyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan işadamı vatandaşlar tarafından internette en çok aranan isimler aranısda yer aldı.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir:

Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucusu SEO'u ve sahibidir. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki faaliyetleri olan bir risk sermayesi şirketidir.

SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlerde yer aldığı biliniyor.

Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir.

Mal varlığına neden el konuldu: SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu.

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. 'Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

2014-2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralar ile SBK'nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK'ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK'nın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia edilmişti.