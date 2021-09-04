Sezercik'e eski eşinden şok! 3 ay uzaklaştırma aldı!
Yeşilçam’ın ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz, İnanoğlu’nun uyuşturucu kullanarak kendisini taciz ettiği ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Yılmaz, daha sonra İnanoğlu’nun başkaları aracılığıyla kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yılmaz, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İnanoğlu hakkında ‘zorlama hapsi’ kararı verilmesini istedi. Ancak mahkeme, delil yetersizliğinden talebi reddetti.
Öte yandan Yeşilçam’ın 'Sezercik’i olarak tanınan Sezer İnanoğlu aleyhine eski avukatı tarafından vekalet ücretini tahsil edemediği gerekçesiyle önce 2 milyon liralık icra takibi başlatılmış, itiraz üzerine takip durunca itirazın iptali davası açılmıştı. İnanoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu ‘Sezer Filmcilik’ isimli şirkete ait olan kanalın ve filmlerinin lisans haklarına da haciz konulmuştu.
2 milyon liralık icra takibi
Azledilen avukat Eren, 5 Temmuz 2017 tarihli vekalet sözleşmesine dayanarak İnanoğlu aleyhine 2 milyon 986 bin TL'lik icra takibi başlattı. İnanoğlu, itiraz ederek aleyhindeki icra takibini durdurdu. İtiraz üzerine alacağını tahsil edemeyen avukat Eren, bu kez dava açtı. Avukatı Eren adına İstanbul Anadolu 6. Tüketici Mahkemesi'ne başvuran avukatı, müvekkilinin borçlu Sezer İnanoğlu lehine takip ettiği hukuki uyuşmazlıklar ve davalar devam ederken azledildiğini iddia ederek İnanoğlu'nun hak kazanılan vekalet ücretini ödememek için müvekkilini azlettiğini savundu.