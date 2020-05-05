Sezen Aksu'ya tazminat şoku 17 yılın ardından hem de faiziyle ödeyecek

Karalis, açtığı davada 60 bin euro maddi, 900 bin euro da manevi tazminat istedi. Hürriyet'in haberine göre, davalılardan Sezen Aksu ile Meral Okay’ın avukatı ise cevap dilekçesinde, ''Tüm telif ücreti ödemeleri davalıya yapılmıştır. Davacı da buna izin vermiştir'' dedi.