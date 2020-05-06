Sezen Aksu'ya 17 yılın ardından tazminat şoku üstelik faiziyle ödeyecek
Sezen Aksu'nun başını ''Adı Bende Saklı'' şarkısı yaktı. Yunan besteci Yiannis Karalis'in ‘Eclipse' adlı eserini, izinsiz kullanmak iddiasıyla açılan davada karar verildi.
2003 yılında Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Yunan besteci Yiannis Karalis, Sezen Aksu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiye dava açtı. ''Eclipse'' adlı şarkının tüm haklarının kendisinde olduğunu iddia eden Karalis, dava dilekçesinde eserinin izinsiz olarak “Adı Bende Saklı” ve “Aşk Şarkıları” adlı albümde kullandıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.
Yunan bestecinin şikayetçi olduğu isimler arasında Sezen Aksu, besteci Meral Okay, Raks Müzik Prodüksiyon şirketi, Müzikotek Organizasyon şirketi, Universal Müzik şirketi ve Raks Müzik yapım şirketi de bulunuyor.
Karalis, açtığı davada 60 bin euro maddi, 900 bin euro da manevi tazminat istedi. Hürriyet'in haberine göre, davalılardan Sezen Aksu ile Meral Okay’ın avukatı ise cevap dilekçesinde, ''Tüm telif ücreti ödemeleri davalıya yapılmıştır. Davacı da buna izin vermiştir'' dedi.
Yargıtay’ın bozma ilamının ardından yeniden görülen davada mahkeme, 10 bin euro maddi tazminat ve 15 bin lira manevi tazminatın davalılardan 17 yıllık faiziyle tahsiline karar verdi.