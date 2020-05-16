Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı 'Sık sık atak geçiriyorum'
Sezen Aksu'dan herkesi üzen haber geldi. Minik Serçe'nin yeniden Kolit hastalığına yakalandığı öğrenildi.
Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri olan Sezen Aksu'nun 2014 yılında yakalandığı Kolit hastalığına yeniden yakalandığı haberi tüm hayranlarını derinden üzdü. Minik Serçe, bu hastalığa yakalandığı dönem başarılı bir ameliyat geçirmiş olmasına rağmen hastalık yeniden nüksetti.
Kolit (Kalın bağırsağın iltihabı) hastalığına yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı Sezen Aksu, ''Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum'' ifadelerini kullandı.
Sezen Aksu'nun yeniden yakalandığı Kolit hastalığı ile daha önce Sertap Erener de mücadele etmiş, Erener, ABD'de bir ameliyat olarak kalın bağırsağını aldırdığını anlatmıştı.
Öte yandan Sezen Aksu'nun başı bir de 17 yıllık tazminat davasıyla belada. Yunan besteci Yiannis Karalis'in ‘Eclipse' adlı eserini, izinsiz kullanmak iddiasıyla açılan davada geçtiğimiz haftalarda karar verildi.