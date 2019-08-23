Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım vefat etti iki ay önce tedavi olmuştu

Sami Yıldırım, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Yıldırım'ın solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenmiş ve 5 gün tedavi görmüştü.