Sezen Aksu Mehmet Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı
Sezen Aksu, mahalle sakimlerini isyan ettirdi. Mehmet Akif Ersoy’un Beylerbeyi’ndeki evini güzellik merkezine kiraladığı ortaya çıktı.
Minik Serçe, 2011 yılında Mehmet Akif Ersoy'un bir dönem Beylerbeyi'nde yaşadığı evini 350 bin TL'ye satın aldı. Sanatçı 3 katlı olan eve, 2014 yılında 500 bin TL değerinde tadilat yaptırdı, dışı cephesi ise aynı kaldı. Sezen Aksu'nun o evi güzellik merkezi olarak Safiye Turan’a kiraya verildiği ortaya çıktı.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini yazdığı, yazılarını kaleme aldığı evinde şu anda cilt bakımı, manikür, pedikür ve takma kirpik yapılıyor.
''Safiye Turan Beauty Studio'' adındaki güzellik merkezinin tabelasının binada asılı bulunmaması ise dikkat çekti. Sezen Aksu’nun evi kiraya vermeden önce Turan’a sık sık bakıma gittiği ve Beylerbeyi’nde bir yer açmak isteyen güzellik uzmanına evden bahsettiği öğrenildi.
Öte yandan Mehmet Akif Ersoy, Beylerbeyi civarında iki evde kaldı. 1908’den önce kaldığı ve şimdi Sezen Aksu’nun sahibi olduğu evde yaklaşık bir yıl yaşadığı söyleniyor. Bu arada mahallenin eskileri, Aksu evi aldığında sanat ve şair evi olur düşüncesiyle mutlu olduklarını dile getirdi.