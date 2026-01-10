Sezen Aksu karantinaya girdi! Sağlık durumu nasıl?
Usta sanatçı Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren sanatçının sağlık durumu herkes tarafından merak edildi. Sezen Aksu'nun sağlık durumu nasıl?
Usta şarkıcı Sezen Aksu, covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Kanlıca'daki evinde karantina altına girdi. Sezen Aksu'nun sağlık süreci yakından takip edilirken, sanatçının sevenleri sağlık durumunu merak ediyor. Peki Minik Serçe'nin sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu'dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Usta sanatçı koronavirüse yakalandı.
KARANTİNAYA GİRDİ
Test sonucunun belli olmasının ardından önlem alan Sezen Aksu'nun, İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya girdiği belirtildi. Sanatçının süreci doktorların önerileri doğrultusunda evinde geçirdiği ifade edildi.
Sezen Aksu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgileri kardeşi Nihat Yıldırım paylaştı. Sanatçının evde istirahat ettiğini belirten Yıldırım, genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.