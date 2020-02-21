Sezen Aksu 'Ben De Yoluma Giderim' ile geldi! Sözleri çok tuttu

"Minik Serçe" Sezen Aksu bugün itibariyle yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Aksu'nun yayımladığı yeni şarksının adı "Ben de Yoluma Giderim" oldu. Ünlü şarkıcı resmi YouTube hesabından kendi kaleme aldığı bir not ile hayranlarını bilgilendirmede bulundu.