Babasının pastanesinde börek yapımını ve diğer ürünlerin yapımını öğrendiğini söyleyen Tamtürk, "Böreğin yapılışını öğrendikten sonra 'daha iyi nasıl yaparım' diye araştırmalara başladım. Adana’da ilk kez 22 yıl önce kaşar peynirli börek yapan biz olduk. Daha sonra peynir ve hamur arayışlarına girdim." dedi.