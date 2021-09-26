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Şeytanın aklına gelmez! Beşiktaş'ta torbacılar kol saatinde kokain satmaya çalışırken yakalandı

Şeytanın aklına gelmez! Beşiktaş'ta torbacılar kol saatinde kokain satmaya çalışırken yakalandı

İSTANBUL'da 'torbacı' olarak adlandırılan iki uyuşturucu satıcısının pazarlama yöntemi 'pes artık' dedirtti. Polis ekileri takip ettikleri aracın içindeki iki kişinin kollarındaki saatlerin çalışmadığını farkedince şeytani plan suya düştü.

Şeytanın aklına gelmez! Beşiktaş'ta torbacılar kol saatinde kokain satmaya çalışırken yakalandı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus ekipleri, bir süredir takip ettikleri uyuşturucu satıldığı düşünülen 34 VS 002 plakalı aracı Beşiktaş Levazım Mahallesi’nde durdurdu. Polis ekipleri ardından aracın içerisindeki Vedat S. (28) ve Fırat C.’nin (27) şüpheli hareketleri üzerine araçta didik didik arama yaptı.

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Şeytanın aklına gelmez! Beşiktaş'ta torbacılar kol saatinde kokain satmaya çalışırken yakalandı

Polis, ardından şahısların üstlerini aradı. GBT sorgularını da yapan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Aramalar esnasında Beşiktaş polisi, sürekli olarak saatine bakan sürücü Vedat S.’nin hareketlerinden şüphelenerek kontrol etmek istedi. 

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Şeytanın aklına gelmez! Beşiktaş'ta torbacılar kol saatinde kokain satmaya çalışırken yakalandı

Bu sırada saatin çalışmadığını anlayan polis, saati alarak incelemeye başladı. Yapılan incelemede saatin arka kapağının mıknatıs yardımıyla tutturulduğunu belirleyen polis, kapağı çıkartınca şaşkına döndü. 

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Şeytanın aklına gelmez! Beşiktaş'ta torbacılar kol saatinde kokain satmaya çalışırken yakalandı

Polis saatin içinde 5 parça halinde 3.5 gram kokain ele geçirdi. Araçta başka bir saat daha olduğunu gören polis, onun da aynı sistemle kapatıldığını ve içinde yine 5 parça halinde 3.5 gram kokain olduğunu belirledi. 

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