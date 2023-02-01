Polisler bile şaşıp kaldı! Şehriban, kendini ölü göstermek için benzeri Hatice'yi öldürdü

Böyle şeytani plan görülmedi. Almanya, 23 yaşındaki bir kadının kendini ölü göstermek için yaşıtı olan ve kendisine benzeyen bir güzellik blogger'ını öldürdüğü korkunç cinayeti konuşuyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre Şehriban, kendisine benzettiği Cezayirli influencer'ı sosyal medyada takip edip kulağa hiç de mantıklı gelmeyen bir cinayet planı yaptı. (Foto: Hatice O.)