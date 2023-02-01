Polisler bile şaşıp kaldı! Şehriban, kendini ölü göstermek için benzeri Hatice'yi öldürdü
ALMANYA bu cinayeti konuşuyor. Katilin şeytani planı işe yaramadı. Almanya'da yaşayan 23 yaşındaki Şehriban K., kendisiyle aynı yaşta olan Cezayirli güzellik fenomeni Hatice O.'yu defalarca bıçaklayarak katletmekle suçlanıyor.
Böyle şeytani plan görülmedi. Almanya, 23 yaşındaki bir kadının kendini ölü göstermek için yaşıtı olan ve kendisine benzeyen bir güzellik blogger'ını öldürdüğü korkunç cinayeti konuşuyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre Şehriban, kendisine benzettiği Cezayirli influencer'ı sosyal medyada takip edip kulağa hiç de mantıklı gelmeyen bir cinayet planı yaptı. (Foto: Hatice O.)
Savcılık, geçen ağustosta Ingolstadt kentinde Hatice O.'yu 50 bıçak darbesiyle öldürmekle suçlanan Şehriban'ın kendisini ölmüş gibi göstermek için cinayeti işlediğini düşünüyor. (Foto: Şehriban K.)
Davaya bakan savcılık makamına göre kendisi de güzellik blogger'ı olan Şehriban, bıçak darbelerinden yüzü tanınmaz hale gelen influencer'ı aracına yerleştirerek kendisinin öldüğünün düşünülmesini amaçlamış.
Alman polisi, cinayet sonrasında park halindeki bir arabada bulunan cesedin Şehriban K.'ya ait olduğunu düşünmüştü çünkü araç ona aitti. Ancak şüphe üzerine yapılan otopside öldürülen kişinin Hatice O. olduğu belirlendi.