'Seyrettim' deyip Ebru Gündeş gönderme yaptı! Reza Zarrab Hadise iddiası şok etmişti
Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı boşanma davasının ardından ortaya çıkan Hadise iddiaları herkesi şaşırtmışken, Gündeş'in 'seyrettim' paylaşımı hayrete düşürdü.
Ebru Gündeş, geçen ay Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvurarak 11 yıllık eşi Reza Zarrab’a “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle boşanma davası açmış, ünlü şarkıcının dava dosyasına giren ihanet iddiaları magazin dünyasında büyük ses getirmişti.
Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığı Hadise olduğu iddia edilmişti.
Eşinin bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu iddia eden Gündeş, kendisinin de aldatılma olayını farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etmişti.
Hadise, geçen gün "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu.