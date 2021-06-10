'Seyrettim' deyip Ebru Gündeş gönderme yaptı! Reza Zarrab Hadise iddiası şok etmişti

Hadise, geçen gün "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu.