Şeyma'yı bıktıran ölüm tehditleri: Anneni babanı baltayla parçalarım

‘ANNENİ VE BABANI ÖLDÜRÜP SENİN DE BOĞAZINI KESERİM’: Kenan K.’nin kendisine gönderdiği telefon mesajlarından birinde “Baban cumaya kadar parayı hazırlamaz ise iş yerine gider babanı öldürürüm. Sonra eve gelir anneni öldürürüm. Sonra yukarı çıkar senin boğazını keser ve baltayla parçalara ayırarak akrabalarının kapısına bırakırım. Sonra da kendimi öldürürüm” dediğini belirten Şeyma K., "Hemen her gün buna benzer tehditler alıyorum. 20 yaşında, bir cahillikle evlendim, iki kızım olduğu için bir süre mücadele ettim ama artık dayanamıyorum. Kenan K., bu süreçte başka bir kadından çocuk yaptı. O kadın da aynı şekilde Kenan K.’den şikayetçi oldu. Beraber olduğumuz her gün şiddete maruz kaldım. 6 yıl önce babamın evine gittim ama kurtulamadım. Arıyor, tehdit ediyor, evimi basıyor. Zorla istediği yerlere götürüyor. Her yere şikayetçi oldum ama sonuç yok. Kurtulamıyorum” diye konuştu.