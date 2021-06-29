Şeyma Subaşı'nın yüzüğü sahte çıktı! Mısırlı Mohammed Al Saloussi'nin planı bakın neymiş...

İşte o yazıdan çarpıcı satırlar:

‘Mış’la ‘muş’la olmaz bu işler

2 ay önce bir yazı yazdım “Bu Meedo enişte bir tek bana mı tekinsiz geliyor?” diye sordum. Ondan sonra birçok meslektaşım benzer iddiaları yazdı.

Ve şimdi sık sık ‘Mısırlı milyarder dolandırıcı çıktı’ haberlerini okuyoruz.

Ama hiçbir kanıta dayanmayan yazılar bunlar. Diyorlar ki...