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Şeyma Subaşı'nın yeni pozları skandal! 'Niye altına bir şey giymedin' yorumu yağdı

Miami'den yaptığı paylaşımlarında Şeyma Subaşı, artık sınır tanımıyor. Son pozlarını göre herkes, ''Neden altına bir şey giymedin?'' yorumları yaptı.

Şeyma Subaşı'nın yeni pozları skandal! 'Niye altına bir şey giymedin' yorumu yağdı

Şeyma Subaşı, son olarak Miami'den aldığı evle beraber Türkiye'yi neredeyse unuttu. Yeni Mısırlı sevgilisi ile beraber Miami'de gününü gün ediyor. Bu sırada sosyal medya hesabı Instagram'dan da hayatını paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Şeyma Subaşı'nın yeni pozları skandal! 'Niye altına bir şey giymedin' yorumu yağdı

Gününün birçok anını sevgilisiyle beraber geçiren Şeyma Subaşı, son pozlarıyla takipçilerinin tepkisini çekse de umursamıyor. Sevgilisiyle özel anlarını paylaşmaktan geri kalmıyor. 

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Şeyma Subaşı'nın yeni pozları skandal! 'Niye altına bir şey giymedin' yorumu yağdı

Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımlarının doğru olmadığını söylese de Subaşı, yorumları kale almamaya devam ediyor.

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Şeyma Subaşı'nın yeni pozları skandal! 'Niye altına bir şey giymedin' yorumu yağdı

Instagram'daki paylaşımlarına bazen sansür uygulasa da bu fotoğrafta olduğu gibi takipçileri yeterli görmüyor. Çantasıyla mahrem yerini kapamaya çalışan Subaşı'nın bu hamlesi de yetersiz fakat o bu durumu umursamadan paylaştı.

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