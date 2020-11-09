Şeyma Subaşı'nın yeni aşkını o detay ortaya çıkardı! Bakın gönlünü kime kaptırdı
İzmir depreminin ardından yaptığı paylaşımlarla tepkilerin odağı olan Şeyma Subaşı'nın yeni aşkını o detay ortaya çıkardı.
Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirmesinin ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı aşk dolu pozlarıyla sıkça magazin gündeminde yer almıştı. Karantina dönemini İtalyan sevgilisiyle geçiren Subaşı, koronavirüs sürecinde sevgilisiyle tedbirleri hiçe saymalarıyla olay olmuştu.
1,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Subaşı ve Guido çiftinin ayrılık sebebinin para meselesi olduğu iddia edilmişti.
Şeyma Subaşı, ayrılık iddialarını doğrulayıp para meselesini yalanlamıştı. Mesafelerin ilişkinin daha uzun sürmesine engel olduğunu belirten Subaşı, ''O başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık'' demişti.
İtalyan sevgilisinden ayrılmasının ardından Subaşı koronavirüse aldırış etmeden partiden partiye koşuyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarını ihmal etmesiyle gündeme gelen Subaşı tepkilerin odağı olmuştu.