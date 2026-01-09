Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
|
Uyuşturucudan hakkında yakalama kararı olan ve ABD dönüşü gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nın verdiği testin sonucu belli oldu. Subaşı'nın uyuşturucu kullandığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ABD dönüşü havaalanında gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Şeyma Subaşı, savcıya ifade verdi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.
