BIST 12.201
DOLAR 43,14
EURO 50,24
ALTIN 6.251,86

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

|
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucudan hakkında yakalama kararı olan ve ABD dönüşü gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nın verdiği testin sonucu belli oldu. Subaşı'nın uyuşturucu kullandığı belirlendi.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

19
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu - Resim: 2

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ABD dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

29
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu - Resim: 3

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Şeyma Subaşı, savcıya ifade verdi. 

39
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu - Resim: 4

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı. 

49