Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi Instagram'da aşka geldi
Şeyma Subaşı'nın, kendisinin aksine Instagram'dan uzak durmasıyla tanınan Mısırlı zengin sevgilisi, Meedo lakaplı Mohammed Alsaloussi kişisel Instgram hesabından ilk paylaşımını yaparak, sevgilisi Şeyma Subaşı'ya olan aşkını uzun uzun ifade etti.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın 'Meedo' lakaplı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi her ne kadar Instagram'dan uzak dursa da bugün sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaparak, sevgilisi Şeyma Subaşı'ya olan sevgisini herkese duyurdu. Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı ve dolandırıcılıkla suçlanan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum tatilinde almıştı.
31 yaşında ünlü isim ile Bodrum'a giden bonkör sevgili Meedo, lüks bir otelde günlüğü 3 bin 800 Euro'ya (yaklaşık 38 bin lira) villa kiralamıştı.
Olaylı ayrılığın ardından aralarındaki buzları eriten ve kendilerine zaman ayıran çiftten Mohammed Alsaloussi, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.
"Sana aşk hakkında bir şey söyleyeyim"
Sevgilisi ile birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Mohammed Alsaloussi, gönderisine şu notu düştü: