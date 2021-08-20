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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mısırlı Meedo Instagram'dan aşkını haykırdı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mısırlı Meedo Instagram'dan aşkını haykırdı

Şeyma Subaşı'nın, kendisinin aksine Instagram'dan uzak durmasıyla bilinen Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi bugün sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaparak, sevgilisi Şeyma Subaşı'ya olan sevgisini adeta haykırdı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mısırlı Meedo Instagram'dan aşkını haykırdı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın 'Meedo' lakaplı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi her ne kadar  Instagram'dan uzak dursa da bugün sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaparak, sevgilisi Şeyma Subaşı'ya olan sevgisini herkese duyurdu. Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı ve dolandırıcılıkla suçlanan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum tatilinde almıştı.

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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mısırlı Meedo Instagram'dan aşkını haykırdı

31 yaşında ünlü isim ile Bodrum'a giden bonkör sevgili Meedo, lüks bir otelde günlüğü 3 bin 800 Euro'ya (yaklaşık 38 bin lira) villa kiralamıştı.

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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mısırlı Meedo Instagram'dan aşkını haykırdı

Olaylı ayrılığın ardından aralarındaki buzları eriten ve kendilerine zaman ayıran çiftten Mohammed Alsaloussi, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. 

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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mısırlı Meedo Instagram'dan aşkını haykırdı

"Sana aşk hakkında bir şey söyleyeyim"

Sevgilisi ile birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Mohammed Alsaloussi, gönderisine şu notu düştü:


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