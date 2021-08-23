Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo aşka geldi

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın 'Meedo' lakaplı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi her ne kadar Instagram'dan uzak dursa da bugün sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaparak, sevgilisi Şeyma Subaşı'ya olan sevgisini herkese duyurdu. Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı ve dolandırıcılıkla suçlanan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum tatilinde almıştı.