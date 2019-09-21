Şeyma Subaşı'nın reklam ücreti dudak uçuklattı bakın ne kadar talep ediyor
Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın reklam için talep ettiği ücret dudak uçuklatıyor.
Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşanan ardından kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın parayı nereden kazandığı ortaya çıktı. Sıklıkla yaptığı seyahatlerle adından söz ettiren Subaşı'nın sosyal medya hesabı Instagram'a bir marka için yalnızca bir tane hikaye koyması dahi oldukça yüksek bir mevlayı oturduğu yerden kazanması demek.
Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından magazin gündeminde oldukça uzun bir süre aldığı nafaka ile konuşulan Şeyma Subaşı, Ilıcalı'dan aylık 125 bin lira nafaka alırken bir markayı Instagram'ın hikaye kısmından paylaşması için de 120 bin TL talep ediyor.
Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra bir uygulama sayesinde kıyafetlerini satışa çıkaran Şeyma Subaşı'nın aldığı nafaka yetmiyor dedikodularının ardından ortaya çıkan reklam ücreti ağızları açık bıraktı.
Magazin kulislerinde konuşulan bir bilgiye göre de Subaşı'nın yalnızca birkaç saniye gözükeceği bir reklam filminde yer alması ise resmen bir servet.