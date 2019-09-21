Şeyma Subaşı'nın reklam ücreti dudak uçuklattı bakın ne kadar talep ediyor

Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşanan ardından kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın parayı nereden kazandığı ortaya çıktı. Sıklıkla yaptığı seyahatlerle adından söz ettiren Subaşı'nın sosyal medya hesabı Instagram'a bir marka için yalnızca bir tane hikaye koyması dahi oldukça yüksek bir mevlayı oturduğu yerden kazanması demek.