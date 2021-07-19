Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den bomba açıklama: Ayrılmayı ben istedim

Meedo kendi röportaj vermek istemiş!

Sabah'tan Sonat Bahar, Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi'in 15 gün önce kendisini aradığını ve her şeyi anlatmak için röportaj vermek istediğini söylediğini iddia etti ve Meedo'nun kendisiyle iletişime nasıl geçtiğini şu ifadelerle aktardı: