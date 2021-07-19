Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den bomba açıklama: Ayrılmayı ben istedim
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo lakaplı Mohammed Alsaloussi, "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" dedi.
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ilk kez Sabah Cumartesi'ye konuştu! "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" dediği iddia edilen Mısırlı 'Meedo'nun açıklamalarıyla bombayı patlattı.
Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğe başlayan Şeyma Subaşı, özel hayatındaki gelişmelerle son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Jet hızıyla evlilik hazırlıklarına başlayan Subaşı, çok geçmemişti ki Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı ve bebeğini düşürdüğünü açıkladı. Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi, bu gelişmeler sonrası ilk kez konuştu.
Meedo kendi röportaj vermek istemiş!
Sabah'tan Sonat Bahar, Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi'in 15 gün önce kendisini aradığını ve her şeyi anlatmak için röportaj vermek istediğini söylediğini iddia etti ve Meedo'nun kendisiyle iletişime nasıl geçtiğini şu ifadelerle aktardı:
Haziran'ın 30'unda yani tam 15 gün önce Mustafa Tatlıcı diye biri beni aradı. Türkiye'nin sayılı gayrimenkul zenginlerinden olan Tatlıcı Ailesi'nin genç üyesi Mustafa Tatlıcı'ymış…