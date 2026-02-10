Şeyma Subası'nın kelle paça çorbasına verdiği yeni isim olay oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu kez yediği yemekle gündem oldu. Kelle paça çorbası paylaşan Subaşı'nın çorba için kullandığı ifade kısa sürede dikkat çekti. Ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada çok sayıda yorum alırken, takipçileri arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bakın kelle paçaya ne dedi...