Şeyma Subaşı'nın kalça estetiği başını yaktı ayağa kalkamayacak durumda

Son zamanlarda yeni sevgilisiyle sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşım yapan Şeyma Subaşı'dan bir haftadır haber yok. Takipçileri neye uğradıklarını şaşırdı. Normal şartlarda uyandığı andan itibaren gününün her anını Instagram'da paylaşan Subaşı, bir haftadır paylaşım yapmayınca şoke etti.