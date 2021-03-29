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Şeyma Subaşı'nın kalça estetiği başını yaktı ayağa kalkamayacak durumda

Şeyma Subaşı'nın kalça estetiği başını yaktı ayağa kalkamayacak durumda

Gününün her anını Instagram'da paylaşan Şeyma Subaşı, bir haftadır paylaşım yapmıyor. Subaşı'nın hakkındaki iddialar ise bomba!

Şeyma Subaşı'nın kalça estetiği başını yaktı ayağa kalkamayacak durumda

Son zamanlarda yeni sevgilisiyle sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşım yapan Şeyma Subaşı'dan bir haftadır haber yok. Takipçileri neye uğradıklarını şaşırdı. Normal şartlarda uyandığı andan itibaren gününün her anını Instagram'da paylaşan Subaşı, bir haftadır paylaşım yapmayınca şoke etti.

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Şeyma Subaşı'nın kalça estetiği başını yaktı ayağa kalkamayacak durumda

Şeyma Subaşı'nın bir haftadır ortalarda gözükmemesinin sebebi ise ortaya çıktı. Söylentilere göre, Şeyma'yı estetikleri yaktı. İki estetik ameliyatı olan Subaşı, ilk olarak burun estetiğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Şeyma Subaşı'nın kalça estetiği başını yaktı ayağa kalkamayacak durumda

Şeyma Subaşı'nın estetik sonrası burnunun sürekli düştüğü öğrenildi. Eskisinden kötü bir duruma gelen Şeyma Subaşı'nın son estetiği ise başına bela oldu. 

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Şeyma Subaşı'nın kalça estetiği başını yaktı ayağa kalkamayacak durumda

Şeyma Subaşı burun estetiğiyle birlikte dünyanın en ünlü doktorlarından birine popo estetiği de olduğu öğrenildi. 

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