Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri 'yok artık' dedirtti! Skandal hataya rağmen...

Geçtiğimiz ay, ''Sadece Şeyma'' adlı bir kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nın kitabındaki skandal hata uzun süre konuşulmuş. Subaşı, herkes tarafından eleştirilmişti. Buna rağmen geçtiğimiz günlerde imza günü düzenleyen Şeyma Subaşı'nın hayranları AVM'yi doldurmuş, imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturmuşlardı.