Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri 'yok artık' dedirtti! Skandal hataya rağmen...
Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından italyan sevgilisi DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kitabı 'Sadece Şeyma' için imza günü düzenlemişti. Subaşı'nın imza günü için istekleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz ay, ''Sadece Şeyma'' adlı bir kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nın kitabındaki skandal hata uzun süre konuşulmuş. Subaşı, herkes tarafından eleştirilmişti. Buna rağmen geçtiğimiz günlerde imza günü düzenleyen Şeyma Subaşı'nın hayranları AVM'yi doldurmuş, imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturmuşlardı.
Gerçekleşen imza gününde sevenleriyle bir araya gelen bol bol imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Şeyma Subaşı, Instagram hesabından imza gününe dair çok sayıda fotoğraf da paylaşmıştı. Subaşı'nın imza gününde dikkat çeken ise istekleri oldu.
Şeyma Subaşı, ilk imza gününün ardından başka AVM'lerin de imza istekleri olunca, istekleri 'yok artık' dedirtti.
İddialara göre Şeyma Subaşı, benzer etkinlikler düzenlemek isteyen AVM'lerden şu taleplerde bulundu: "40 bin TL bütçe, VIP araçla ulaşım, kulis." Şeyma Subaşı'nın bir isteği de etkinliğin sadece 1 saat sürmesi oldu.