Şeyma Subaşı'nın ilk imza günü! Skandal hataya rağmen uzun kuyruklar oluştu!

Subaşı, imza gününde çektirdiği fotoğrafları da duygusal bir notla paylaştı. Subaşı paylaşımında "Bugün harika bir gündü... Beni sevenlerin bu güzel ilgisini yakından hissetmek o kadar değerli ki! Hepinize vakit ayırıp geldiğiniz, o sıcak gülümsemenizle güzel dileklerinizi paylaştığınız için binlerce kez teşekkürler! İyi ki varsınız..." dedi.