Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırıyla seksi dansı tepki çekince hesabını kapattı

seymasubasi91 adlı bir TikTok hesabı açan Şeyma Subaşı, olay dansına da şu notu düştü:

''Biliyorum biliyorum, Şeyma Subaşı Tiktok’u kaldırılamaz. Zamanım da olmayacak zaten inşallah. Sadece evde Şeyma halleri işte''