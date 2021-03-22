Şeyma Subaşı'nın hava attığı araba çalıntı çıktı sevgilisi mahkemelik oldu
Şeyma Subaşı'nın eele güne haca attığı sevgilisinin arabası çalıntı çıktı. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi mahkemelik oldu.
Miami'de yaşarken yeni Mısırlı milyarder bir sevgili yapan Şeyma Subaşı, sevgilisinin lüks yaşamını sosyal medyasında sıklık paylaşıyor. Lüks teknesinden arabalarına kadar paylaşım yapan Subaşı, bu kez baltayı taşa vurdu.
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve arkadaş grubuyla birlikte Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın neredeyse her gün binip video ve fotoğraf çektiği sevgilisine ait olan lüks aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı.
İtalyan isim Paolo Provenzi'nin şikayeti üzerine ortaya çıkan olayda, Provenzi aracın kendisine ait olduğunu ve 2003'te Imola'dan çalındığını iddia etti.
Şikayetin ardından iş insanı Mohammed Alsaloussi ise sadece 349 adet üretilen 1996 yapımı Ferrari F50 modelini 2019 yılında 1,95 milyon dolara satın aldığını açıkladı.