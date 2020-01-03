Şeyma Subaşı'nın dövme fotoğrafı ortalığı karıştırdı iç çamaşırsız paylaştı
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Subaşı yeni paylaşımında dövmesini sergiledi.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Subaşı, sosyal medya hesabından dövme paylaşımını yayımladı.
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Açtığı YouTube kanalıyla günlük yaşantısını takipçileriyle paylaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Bu kez dövmesini sergilediği pozu yayınlayan Subaşı, paylaşımına "Güzellik, kendiniz olmaya karar verdiğiniz anda başlar" notunu düştü.
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Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede 104 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.
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