Şeyma Subaşı'nın büyük derdi Derdi ise.....

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 1.5 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz kasım ayında son bulmuştu. Boşanmanın ardından her ay 125 bin lira nafaka alan Subaşı, Ilıcalı ile birlikte yaşadıkları evi boşaltıyor.