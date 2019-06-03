Şeyma Subaşı'nın büyük derdi Derdi ise.....
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra birlikte yaşadıkları evden taşınacak olan Şeyma Subaşı, evdeki masanın yeni evine sığmayacağını söyleyerek takipçilerine dert yandı.
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 1.5 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz kasım ayında son bulmuştu. Boşanmanın ardından her ay 125 bin lira nafaka alan Subaşı, Ilıcalı ile birlikte yaşadıkları evi boşaltıyor.
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Boğaz manzaralı evi satışa çıkaran Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na Bebek'te daha küçük bir ev satın aldı.Boğaz manzaralı evi satışa çıkaran Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na Bebek'te daha küçük bir ev satın aldı.
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Daha mütevazi bir evde yaşayacak olan Subaşı, geçtiğimiz günlerde kıyafetlerini satışa çıkardığını duyurmuştu.
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Bu kez ise Ilıcalı'nın evindeki masayı yeni evine sığdıramayacağı yazarak bir paylaşımda bulundu.
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