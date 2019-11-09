Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı ilginç hareket sosyal medyada olay oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ve yaptığı her paylaşım olay olan Şeyma Subaşı'nın ortaya çıkan yeni videosu olay oldu ve sosyal medyada tartışma yarattı.
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Şeyma Subaşı, son günlerde eleştiri oklarının hedefi olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da story atmak uğruna kızı Melisa'nın "Anne çok korkuyorum." sözlerini hiçe sayan Subaşı'nın bu davranışı takipçileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Şeyma'nın tartışma yaratacak bir videosu daha ortaya çıktı.
Bacaklarını arka koltuktan ön koltuğa uzattı
Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı Elisabeth Mas ile İstanbul'da gezmeye çıktıkları bir akşam, trafikte bacaklarını arka koltuktan ön koltuğa doğru uzatıp bir takım hareketler yaptı.
Snob Magazin'in haberine göre, bu harekete bir anlam veremeyen araç şoförünün Subaşı'nın tutarsız davranışları nedeniyle işini bıraktığı öne sürüldü.
Döner dönmez soluğu partide aldı
Şeyma Subaşı, bir süredir kızı Melisa ile Miami'deki tatilden döndü. Subaşı, İstanbul'a döner dönmez partide soluğu aldı.