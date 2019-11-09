Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı ilginç hareket sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Şeyma Subaşı, son günlerde eleştiri oklarının hedefi olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da story atmak uğruna kızı Melisa'nın "Anne çok korkuyorum." sözlerini hiçe sayan Subaşı'nın bu davranışı takipçileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Şeyma'nın tartışma yaratacak bir videosu daha ortaya çıktı.