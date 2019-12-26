Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı pişmanlığı! Üç çocuk itirafı olay oldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 15 ay süren evliliğinden bahseden Şeyma Subaşı, Ben para için devam edecek bir karakterde değilim. O da beni istemedi ben de onu istemedim. İkimizde birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı." dedi.