Şeyma Subaşı'nı waffle yerken görenler şaşırınca bakın nasıl karşılık verdi

Acun Ilıcalı ile yaptığı evliliğin ardından İtalyan sevgilisi Guido Senia ile olan aşkı çok konuşulan Şeyma Subaşı, son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımalarıyla gündeme geliyor. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Subaşı, bir davet sonrası waffle yemek isteyince kendisini tanıyanları şaşkınlığa uğrattı.