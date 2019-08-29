Şeyma Subaşı'nı waffle yerken görenler şaşırınca bakın nasıl karşılık verdi
Şeyma Subaşı'nı waffle yerken görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyince bakın Subaşı, nasıl karşılık verdi.
Acun Ilıcalı ile yaptığı evliliğin ardından İtalyan sevgilisi Guido Senia ile olan aşkı çok konuşulan Şeyma Subaşı, son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımalarıyla gündeme geliyor. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Subaşı, bir davet sonrası waffle yemek isteyince kendisini tanıyanları şaşkınlığa uğrattı.
Geçtiğimiz günlerde, bir davet çıkışı, canı waffle çeken Şeyma Subaşı, bir mekana girerek waffle siparişi verip yediği anları da sosyal medyadan paylaştı. Subaşı'nı waffle yerken görenler şaşkınlığını gizleyemeyip ‘Bu Şeyma Subaşı değil mi?’ şeklinde konuşmaları da Subaşı'nın çektiği Instagram hikayesine dahil olunca Subaşı, hikayesinden cevap verdi.
Şeyma Subaşı'nı waffle yerken görenlerin şaşkınlığı üzerine, Subaşı, “Evet Şeyma Subaşı’yım, waffle yiyorum” şeklinde cevap verdi. O anlar ise Subaşı'nın Instagram hikayesine yansıdı.
Öte yandan, çıkardığı ''Sadece Şeyma'2 kitabıyla da adından çokça söz ettiren Subaşı'na geçtiğimiz günlerde yeni bir kitap çıkarıp çıkarmayacağı soruldu.