Şeyma Subaşı'nı ifşa etmişti hesabı ortaya çıkmıştı! Davada inkar etti

2017 yılında Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dünyaevine girmişti. Fakat mutlulukları uzun süreli olmadı. İkilinin evlilikleri yaklaşık 1 buçuk sene kadar sürdü. Boşanmaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. En çok konuşulan ise Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan aldığı nafaka oldu.