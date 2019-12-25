Şeyma Subaşı'ndan "Acun'u aldattın mı? " sorusuna cevap
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile evliliği hakkında bomba açıklamalar yaptı. Aldatma iddialarını cevaplayan Subaşı, 'Acun beni istemedi' diye itiraf etti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, YouTube üzerinden yayınlanan Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı’nın sunduğu Magazin Noteri isimli programına konuk oldu.
Eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisini masum gördüğü için sevdiğini söyleyen Subaşı, "Benim enerjim Acun'a fazla geldi" dedi.
"Aldattığım mı konuşuluyor?"
Acun Ilıcalı ile tek celsede boşandıktan sonra oyuncu Çağatay Ulusoy ile eşini aldattığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu'nun "Şeyma'ya yakışır bir cevap istiyorum, Acun'u aldattın mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:
"Yok, hayır tabi ki de. Aldattığım mı konuşuluyor? Öyle bir şey yok, zaten benim her şeyim ortalıktaydı, herkes beni biliyor ve tanıyor. Ama şöyle bir durum var; ben fazla yakın oluyorum, fazla sarılıyorum bu yanlış belki.''
Ulusoy'la sarılarak falan dans etmişliğimiz var:''Bizim Türk örf ve adetlerine göre böyle bir karakter olmamalı. Biz Çağatay Ulusoy'la sarılarak falan dans etmişliğimiz var. Ben herkesle yakınım belki bu yanlış anlaşılıyor olabilir.”