Şeyma Subaşı'na Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan olay gönderme

Şeyma Subaşı'nın kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalar Twitter da trend topic ( TT, çok konuşulanlar listesi) oldu. Sosyal medyada bir çok kullanıcı "Acun Ilıcalı böyle olacağını bilse Şeyma Subaşı evlenmezdi. Büyük pişmanlık" şeklinde yorumlarda bulundu.