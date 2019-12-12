Şeyma Subaşı'na Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan olay gönderme
Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı uğruna terk ettiği eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından olay bir gönderme yaptı.
Acun Ilıcalı'nın 2003 yılında evlenip 2016 yılında Şeyma Subaşı uğruna terk ettiği eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabı Instagram'dan olay bir göndermeye imza attı. Son günlerde kendi YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla Şeyma Subaşı çok konuşulmuştu.
Şeyma Subaşı'nın kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalar Twitter da trend topic ( TT, çok konuşulanlar listesi) oldu. Sosyal medyada bir çok kullanıcı "Acun Ilıcalı böyle olacağını bilse Şeyma Subaşı evlenmezdi. Büyük pişmanlık" şeklinde yorumlarda bulundu.
Sosyal medyada eleştirilerinin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın Instagram hesabından yaptığı gönderme olay oldu.
Yılmaz'ın Instagram hikayesinde paylaştığı çökmüş tuğla görselinin üzerinde yazılı olan "Yerimi Doldurmaya Çalışmışsın"paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.