Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen olay Acun Ilıcalı itirafı! Kitabında anlatmış

Subaşı'nın kitabından dikkat çeken bazı bölümler arasında seneler sonra ortaya çıkan Acun Ilıcalı itirafı, ''Yalnızdım. Fiziken ve psikolojik olarak çok yalnız. Keşke aynı yaşta olabilseydik diye dua ettiğim geceyi hatırlıyorum. Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik.