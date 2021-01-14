Şeyma Subaşı'dan skandal poz! Üstsüz çıplak paylaştı 'Utanmıyor musun'
Şeyma Subaşı, üstsüz, çıplak halini Instagram'da paylaştı. Subaşı'nı görenler 'utanmıyor musun?' yorumları yaptı.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Şeyma Subaşı, kendisine İtalyan DJ olan Guido Senia'yı buldu. Yaklaşık 1,5 sene boyunca yabancı sevgilisiyle aşk yaşadı. Zaman zaman sevgilisiyle pozları ise sosyal medyayı salladı.
Fakat Şeyma Subaşı, bu aşkı 'Mesafe çok' diyerek bitirdi. Bir süre yalnız kalmayı tercih eden Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
Instagram'dan yeni aşkını duyuran Şeyma Subaşı, sevgilisinin yüzünün gözükmediği bir pozu paylaştı. Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile beraber olduğu ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı, bu hızlı hayatını Instagram'da paylaşmaya devam ederken son fotoğrafıyla 'Yok artık' dedirtti.